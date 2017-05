Vítima de acidente entre carro e moto morre no Hugo

O motociclista Ronaldo Faria de Jesus, de 33 anos, morreu na manhã deste domingo (7) horas depois de dar entrada na emergência do Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo) em estado grave, respirando por aparelhos. Ele foi uma das vítimas de um grave acidente de trânsito na Av. Vera Cruz, esquina com a Rua Porto Nacional, Jardim Guanabara, próximo ao ginásio de esportes, no último sábado (6).

De acordo com a Delegacia Especializada em Investigações de Crimes de Trânsito (Dict), Ronaldo conduzia a motocicleta com seu primo Francisco das Chagas Rodrigues da Silva, de 31 anos, na garupa, quando colidiu com o veículo de Lindomar Pereira da Silva, de 32 anos, no cruzamento da Av. Guanabara com a Rua Porto Nacional.

Os ocupantes da motocicleta foram socorridos e encaminhados ao Hugo. Ronaldo não resistiu aos ferimentos e morreu. Francisco foi avaliado pela equipe multiprofissional da emergência e teve alta médica ainda na noite de sábado.

O condutor da Parati permaneceu no local do acidente e não estava embriagado, conforme o resultado do teste do etilômetro. A polícia vai solicitar imagens de câmeras de segurança para identificar qual dos envolvidos desrespeitou a sinalização semáforica.