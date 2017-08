Vítima de acidente com brinquedo no Mutirama tem 4ª cirurgia adiada

A funcionária pública Iraci Francisca da Conceição, de 56 anos, que fraturou as duas pernas em acidente com o brinquedo Twister, no Parque Mutirama, no dia 26 de julho, seria submetida a uma quarta cirurgia ortopédica no início da noite desta terça-feira (15), mas, por estar com febre, a equipe médica suspendeu o procedimento. Agora Iraci é acompanhada também por uma ...