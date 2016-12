Vídeo registra início de briga que resultou em esfaqueamento de jovem no terminal Padre Pelágio

Um vídeo de celular registrou o início da discussão dentro do terminal Padre Pelágio, em Goiânia, que terminou com um jovem de 19 anos esfaqueado, na tarde da última terça-feira (28).

Nas imagens, o homem que cometeu o crime e a vítima trocam empurrões, até o autor pegar uma faca, correr atrás do jovem e desferir um golpe na região do tórax. Em outro trecho do vídeo, o rapaz aparece caído, com dores e sangue pelo corpo, sendo amparado por uma mulher.

Segundo a Polícia Militar, acionada após o ocorrido, os dois começaram a discutir dentro de uma das linhas que chega ao terminal.

O rapaz foi atendido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado para o Hospital de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol) em estado gravíssimo. Porém, ele não resistiu aos ferimentos e morreu na manhã desta quarta-feira (29).