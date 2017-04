Vídeo mostra suspeitos entrando e atirando contra ex-prefeito de Estrela do Norte em motel

Um dos suspeitos de matar o ex-prefeito de Estrela do Norte, Geraldo Nicolau Filho, dentro de um motel em Mara Rosa, no dia 1º de outubro de 2015, foi preso no último dia 12, em Tucumã (PA) e está no presídio de Mara Rosa. O suspeito Waldivino José de Almeida, de 51 anos, é irmão do então prefeito da cidade Wellington José de Almeida (PMDB).

Segundo o delegado André Medeiros, Waldivino estava foragido desde o assassinato e usava documentos falsos, além de um revólver que a Polícia Civil acredita ser o mesmo utilizado no crime.

No dia do assassinato, Geraldo estava no motel com Anésia Xavier Perez, mulher de um dos irmãos de Wellington. De acordo com as investigações, o filho de Wellington e da primeira-dama Elaine Cristina Vaz, viu Anésia entrando na caminhonete de Geraldo e contou para a mãe.

A família já estava desconfiada e Elaine contou ao marido, que pediu para que a ex-tesoureira Renata Rezende fosse até o motel para ver se Geraldo e a mulher estavam no local. Com a confirmação, o prefeito, a primeira-dama Elaine Cristina Vaz e Waldivino foram até o motel, onde se passaram por clientes, entraram em dois carros e foram para os quartos 6 e 7. A vítima estava na suíte 8.

Segundo a recepcionista do motel, depois de 15 minutos que os carros entraram, foram ouvidos os tiros. De acordo com o delegado, os irmãos Wellington e Waldivino mataram o ex-prefeito, que pela câmera de segurança, é possível ver quando ele é baleado, tenta correr, mas é atingido por mais disparos e cai no chão.

Os suspeitos fugiram em uma caminhonete Chevrolet S10 e em um Fiat Punto. Desde então, o casal segue foragido. Anésia pagou pelo quarto em que estava com Geraldo e fugiu a pé.

A irmã de Wellington entregou, no dia 16 de outubro daquele ano, na Câmara dos Vereadores, a carta escrita pelo então prefeito onde ele renunciava ao cargo. A ex-tesoureira Renata Rezende foi presa, mas atualmente responde ao processo em liberdade. No depoimento, ela disse que Elaine pediu que ela fosse ao motel para checar se o ex-prefeito estava lá, mas negou que soubesse da intenção de matar Geraldo.

De acordo com o delegado, o inquérito já foi concluído com duas hipóteses para a motivação do assassinato. O primeiro pode ser crime político, porque Geraldo era rival de Wellington e tinha a intenção de se candidatar para prefeito mais uma vez. Já a segunda opção é por conta do relacionamento extraconjugal de Geraldo e Anésia.

“Durante as investigações, vimos que a Anésia e o Geraldo eram amantes há seis meses. Conseguimos identificar de 200 a 300 ligações entre eles, o que comprova esse laço. Ela não sabia do crime e não teve qualquer envolvimento. O marido dela, que estava em Goiânia, não sabia do relacionamento extraconjugal e também desconhecia o crime”, explicou o delegado André Medeiros.