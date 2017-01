Vídeo mostra preso sendo morto por detentos em Goiás: “É uma cobrança do PCC”

Está circulando pelas redes sociais um vídeo onde um detento aparece sendo assassinado por enforcamento por outros presos dentro de uma cela. Há fortes indícios de que as imagens estejam relacionadas ao caso do detento Valdair Leonel, de 51 anos, que foi encontrado morto na madrugada deste domingo (22) na Unidade Prisional de Catalão, no sudeste do estado.

Nas imagens, é possível perceber que a vítima está o tempo todo com uma corda no pescoço e sendo pressionado pelos demais presos que registram toda a ação. Um dos detentos diz para o homem admitir que é estuprador e ele prontamente admite a acusação.

O detento que está filmando chega a questionar a vítima se o que eles estão fazendo é algo “justo e correto” e o homem, assustado, concorda. Segundo eles, a ação foi uma cobrança da Facção “Primeiro Comando da Capital” (PCC).

A Secretaria de Segurança Pública e Administração Penitenciária (SSPAP) emitiu nota neste domingo (22) afirmando que o vídeo que teria ligação com a morte de Valdair Leonel será analisado pelos policiais.

O POPULAR não vai reproduzir o vídeo por conter cenas fortes.