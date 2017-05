Vídeo mostra o momento em que detentos rendem agente e fogem de cadeia em Piracanjuba; veja aqui 🎥

A fuga de 13 detentos da Unidade Prisional de Piracanjuba, na região Central do Estado, foi registrada por câmeras do local. A ação aconteceu no último sábado (07).

Um vídeo (veja abaixo) mostra o momento em que os detentos rendem um agente prisional e roubam um Fiat Palio para faciltar a fuga.

A Superintendência Executiva de Administração Penitenciária (Seap) informou, em nota, que um dos internos estava armado com um revólver calibre 38 e que a fuga ocorreu durante o banho de sol. Os detentos também levaram uma espingarda.

Até o fechamento deste texto, ninguém havia sido preso.

Veja o momento da fuga: