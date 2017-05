Vídeo mostra moradores sendo assaltados enquanto aguardavam carro do Uber no Setor Bueno; assista 🎥

Dois homens e uma mulher solicitaram um carro pelo aplicativo Uber e aguardavam na calçada da Rua T-37, no Setor Bueno, quando foram abordados por um bandido armado. O assalto ocorreu por volta das 16h40 e foi registrado por uma câmera de segurança do Edifício Capitólio, que fica em frente ao espaço de eventos Oliveira’s Place.

Nas imagens, é possível ver as três pessoas paradas na frente do prédio. De repente, um veículo Tucson de cor preta, para no meio da via e um homem de boné salta com a arma em punho.

Ele vai em direção aos dois homens e em seguida, aponta a arma para a mulher que ameaça reagir segurando a bolsa. Ela e o bandido saem do ângulo de gravação, enquanto os homens permanecem parados, assistindo a cena.

O assaltante volta a aparecer no vídeo já com a bolsa da vítima nas mãos, correndo em direção ao carro. Por fim, ele ainda volta para pegar o relógio de um dos homens, que aparenta ser um idoso. Toda a ação durou 30 segundos.