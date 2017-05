Vídeo mostra momento em que PM do Distrito Federal é morto em tentativa de assalto a padaria

Imagens de câmeras de segurança de uma padaria localizada no Jardim dos Buritis, em Aparecida de Goiânia, registraram o momento em que o policial militar do Distrito Federal, Luciano Pereira dos Santos, de 39 anos, foi morto a tiros em uma tentativa de assalto ao comércio na tarde do último sábado. No vídeo é possível perceber o momento em que a dupla criminosa entra no estabelecimento e tenta tomar a arma de Luciano. O policial reage e logo é baleado por um dos criminosos (assista ao vídeo). As imagens estão sendo compartilhadas via WhatsApp.

No canto superior esquerdo do vídeo também é possível perceber quando um outro homem aparece segurando uma arma e atira contra a dupla criminosa. Segundo a Polícia Civil, trata-se de um policial militar da reserva que, coincidentemente, estava na padaria lanchando.

Na troca de tiros, os dois suspeitos foram baleados. Um dele morreu e o outro ficou ferido e foi encaminhado ao Hospital de Urgências de Goiânia.

Também no canto superior esquerdo do vídeo, a jovem Eduarda Galvão, de 18 anos, que trabalhava na padaria e fazia um lanche durante seu intervalo de expediente, também foi morta pela dupla criminosa. É possível ver o momento em que a jovem é atingida pelos disparos e cai no chão.