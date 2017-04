Vídeo mostra momento em que motociclista bate contra poste em Goiânia 🎥

Imagens de uma câmera de segurança podem ajudar a explicar um acidente, que resultou na morte de um homem de 48 anos, ocorrido na manhã deste sábado (22), na Avenida Vicente Rodrigues, no Residencial Buena Vista IV, em Goiânia.

Pelo vídeo, repassado por um morador da região, é possível ver um carro trafegando em baixa velocidade por uma rotatória. Neste momento, o motociclista não obedece a sinalização de Pare, e também entra na rotatória. Para evitar uma colisão com a traseira do veículo, desvia jogando a moto e o corpo para perto do meio fio, quando acaba colidindo com o poste. A vítima morreu no local.

Assista ao vídeo:

A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros foram acionados para prestar atendimento. A pessoa que fez o chamado, por volta das 11h20, informou que a vítima sangrava pela boca, pelo pescoço e tinha respiração ofegante. Quando o Corpo de Bombeiro chegou ao local, por volta das 11h30, a vítima já havia morrido.

O Batalhão de Trânsito da PM foi chamado apenas para isolar a área para a chegada do Instituto Médico Legal (IML).

A polícia também está de posse das imagens das câmeras de segurança que mostram o momento da colisão da moto da vítima contra o poste para iniciar as investigações.