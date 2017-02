Câmeras de segurança do Carrefour da Av. T-9, no setor Sudoeste, em Goiânia, flagraram o momento do tiroteio que deixou um policial militar e um cliente feridos, além de um homem, o gerente do local, morto, na tarde deste domingo (5).

A motivação teria sido uma briga entre o policial em questão e um cliente do supermercado em que o segurança do local, um guarda civil de Aparecida de Goiânia, se meteu. Os dois começaram a discutir e houve a troca de tiros. Assista ao vídeo: