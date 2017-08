Vídeo mostra momento da tentativa de assalto que terminou com juiz baleado em Goiânia; veja 🎥

Um circuito de câmera de monitoramento registrou quando o juiz Átila Naves foi abordado por assaltantes na porta de um prédio no Jardim Goiás, em Goiânia, na noite deste domingo (21).

No vídeo, é possível ver quando o magistrado é abordado e reage. O juiz foi baleado de raspão na mão e em uma das pernas. Dos três bandidos que abordaram a vítima, um deles foi baleado.

Três suspeitos de envolvimento no crime foram presos ainda na noite de domingo. De acordo com a Rondas Ostensivas Táticas Metropolitanas (Rotam), após a ação, a polícia encontrou um suspeito, de 24 anos, baleado com um tiro no braço, no Cais do Setor Amendoeiras.

Na unidade de saúde, ele confirmou a participação na tentativa de roubo, mas não sabia informar onde estavam os outros dois comparsas.

Mais tarde, a equipe localizou o irmão de um dos suspeitos, que disse onde um dos autores morava. Em patrulhamento pela região, a Rotam abordou um GM Corsa vinho, que estava ocupado por duas mulheres, de 19 e 23 anos, e por um adolescente de 16 anos.

Segundo a Rotam, no celular da moça mais jovem, os policiais encontraram áudios onde um rapaz confessa que teria trocado tiros e que um comparsa conhecido como "Bundinha" teria sido alvejado.

Os suspeitos foram identificados, sendo que um deles é foragido da justiça, mas eles ainda não foram presos. Na casa de um deles, namorado da menina mais nova, foram localizados três carros roubados, dois bloqueadores de sinal e diversos pertences de vítimas.

O trio foi levado para a Central de Flagrantes onde foram autuados por tentativa de latrocínio, associação criminosa e corrupção de menores.