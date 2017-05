Vídeo mostra depredação de carro após atropelamento em ato ‘Fora Temer’; veja 🎥

Ao tentar furar um bloqueio de manifestantes em ato “Fora Temer” na tarde desta quinta-feira (18), no Centro de Goiânia, uma motorista atropelou duas pessoas e em seguida parou o veículo, já que uma das vítimas foi parar embaixo do carro.

Nesse momento, como mostra um vídeo gravado pelos repórteres fotográficos do POPULAR, os demais manifestantes depredaram os vidros do veículo branco em que uma mulher e um homem estavam.

Os proprietários ficaram dentro do veículo escoltados pela polícia militar. A mulher, que conduzia o veículo no momento do atropelamento, foi levado para Central de Flagrantes da Polícia Civil.

Já uma das vítimas teve ferimentos no braço e na perna. Ainda não há informações do estado de saúde da mulher. O outro rapaz que também foi atingido conseguiu escapar, pois ficou pendurado no capô do carro e conseguiu sair ileso.

A intenção do manifesto, que teve início às 16h na capital e contou com o apoio de aproximadamente 200 pessoas, era protestar contra o governo do presidente Michel Temer e as reformas trabalhistas e previdenciária.

Confira as fotos da ocorrência: