Vídeo mostra avião pilotado pelo ex-senador boliviano Roger Molina antes de acidente em Luziânia

Um vídeo divulgado nesta segunda-feira (14) mostra o momento da queda da aeronave de pequeno porte pilotada pelo ex-senador boliviano Roger Pinto Molina, no Aeroclube de Luziânia, no Entorno do Distrito Federal (DF). O acidente aconteceu no final da tarde do último sábado (12), logo após Molina decolar do local.

O desastre, ocorrido ainda na cabeceira da pista do Aeroclube, foi registrado pela advogada Raquel Barbosa. Minutos antes do acidente, ela conversou com o político. À TV Anhanguera, ela afirmou que Molina demonstrava tranquilidade e chegou até a fazer algumas manobras com o avião.

Roger Pinto Molina foi resgatado por equipes do Corpo de Bombeiros com politraumatismo e traumatismo cranioencefálico. Ele foi encaminhado de helicóptero ao Hospital de Base do DF, em Brasília, em estado grave. Durante a noite de sábado e a madrugada de domingo (13), diversos procedimentos médicos foram realizados para a melhoria do quadro, entre eles drenagem no tórax e traqueostomia de urgência. De acordo com a unidade hospitalar, a atual condição de saúde é instável.

TRANSFERÊNCIA DESCARTADA

A Secretaria de Saúde do Distrito Federal descartou a possibilidade de transferir, agora, o ex-senador boliviano do Hospital de Base para o Hospital das Forças Armadas (HFA).

Molina foi levado para uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) dentro do próprio Hospital de Base no final da tarde desta segunda, em uma operação considerada mais simples e segura pela pasta. Um leito de UTI estava disponível no HFA desde o domingo, porém a mudança foi vista como arriscada demais pela equipe médica.

AUTORIZAÇÃO

Roger Molina tinha autorização para pilotar a aeronave de prefixo PU-MON, de acordo com a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

Por meio de nota à imprensa, a assessoria da Força Aérea Brasileira (FAB) informou que o Centro de Investigação de Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) fará a apuração sobre manobras indevidas ou possíveis falhas mecânicas no desastre. No entanto, a conclusão deste Relatório Final não tem data para ser apresentada.

Uma equipe do Sexto Serviço Regional de Investigação de Prevenção de Acidentes (Seripa VI) recolheu do local do acidente o motor da aeronave, que será periciado em Brasília. Ainda foram levados documentos, testemunhas foram ouvidas e foi feito o registro fotográfico da queda do avião. A Polícia Civil de Luziânia também participa da investigação do caso.