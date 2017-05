Vídeo mostra agentes da PRF atirando contra cavalos em Rio Verde; assista - 🎥

Um vídeo onde agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) aparecem atirando contra cavalos está sendo compartilhado em grupos de WhatsApp. O caso ocorreu no início da manhã desta quarta-feira (24), na BR-060, em Rio Verde, na região Sudoeste do Estado. Nas imagens é possível ver um equino morto e outro sangrando. Em seguida, o segundo animal é atingido por mais disparos e morre.

Em nota, a PRF informou que a conduta dos policiais e apuração de possíveis responsabilidades será realizada pela área correcional por meio de procedimento administrativo interno. Segundo a assessoria, os animais estavam bastante agitados durante um grande fluxo de veículos na rodovia. Os policiais decidiram abater os cavalos para evitar acidentes por atropelamento dos equinos.

Ainda de acordo com a nota, a PRF disse ainda que a prática do sacrifício não é recorrente. Os Policiais Rodoviários Federais destacam, também, que não existe em Goiás um setor da corporação responsável por recolher esses animais, assim, é necessário fazer parcerias com órgãos locais pra fazer esse tipo de trabalho. Entretanto, no momento do ocorrido, não existia nenhuma instituição nas proximidades que pudesse ser acionada para pegar os cavalos.

Leia a nota da PRF na íntegra:

Goiânia, 24 de maio de 2017

Equipe de plantão foi acionada no início da manhã (07h) para retirar equinos que andavam pelo canteiro central da rodovia. Chegando ao local, tentaram a condução dos animais para local seguro.

Com os animais bastante agitados e grande fluxo de veículos na rodovia, os policiais avaliaram que o sacrifício seria a alternativa correta para cessar a possibilidade de fuga dos animais e, consequentemente, a possibilidade de acidentes por atropelamento dos animais, pois em função do horário (entre 07 e 08h da manhã) e proximidade com o centro urbano de Rio Verde, havia intenso fluxo de veículos.

A Polícia Rodoviária Federal reforça o seu compromisso de proteção à vida - em todas as suas formas. Ressaltamos que a prática do sacrifício não é recorrente na atuação da PRF, tendo este caso o registro de exceção na atividade operacional da instituição.

Diariamente policiais rodoviários federais são acionados para retirada de animais das faixas de rolamento e canteiros centrais de rodovias federais e este ano, somente em Goiás, 288 (duzentos e oitenta e oito) animais foram recolhidos para local seguro.

A PRF destaca, ainda, que não existe em Goiás setor da corporação responsável pelo recolhimento, tratamento e guarda de animais. Assim, durante o trabalho de recolhimento, contamos com parcerias com órgãos locais. Entretanto, no momento do ocorrido, não existia nenhuma instituição nas proximidades que pudesse ser acionada para recolher os equinos.

A conduta dos policiais e apuração de possíveis responsabilidades será realizada pela área correcional por meio de procedimento administrativo interno.

Comunicação Social da PRF em Goiás

Superintendência da PRF em Goiás

Polícia Rodoviária Federal