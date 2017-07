Vídeo mostra adolescentes caindo de brinquedo em parque de diversões nos EUA

Um vídeo registrou o momento em que uma falha mecânica no brinquedo "Fire Ball", também conhecido como bola de fogo, deixou um morto e sete feridos, sendo cinco em estado grave, em um parque de diversões em Ohio, nos Estados Unidos.

O acidente aconteceu na noite dessa quarta-feira (26) no primeiro dia de uma feira estadual. As imagens, registradas por visitantes, mostram o brinquedo balançando de um lado para o outro enquanto girava enquanto as vítimas são arremessadas.

Em nota, o governador de Ohio, John Kasich, afirmou que está "terrivelmente triste pelo acidente, pela perda de uma vida e pelas pessoas que ficaram feridas enquanto se divertiam na feira".

Ele informou ainda que todos os brinquedos mecânicos estão fechados e que uma investigação completa será realizada.

Já organização da feira ainda não se manifestou oficialmente.