Vídeo flagra momento em que cantor é assassinado com seis tiros durante show de rap; assista 🎥

Um evento que reunia cantores de rap terminou em tragédia no último domingo (16), em Brazlândia, Distrito Federal. O cantor Robson Pereira de Souza Machado, de 30 anos, conhecido como “Robson RBS” morreu após ser baleado seis vezes. A vítima seria o próximo a se apresentar e aguardava ao lado do palco.

Testemunhas contaram que o autor dos disparos estava encapuzado e disparou aproximadamente dez vezes. Robson RBS foi atingido por três tiros na parte frontal do corpo e três nas costas.

Em depoimento, o tio da vítima disse que o sobrinho não era envolvido com tráfico de drogas e não tinha inimigos. Mas as investigações apontam que a ação do atirador direcionou os tiros especificamente para o cantor.

A Polícia Civil não encontrou sinais de sangue no local, por isso a perícia não foi acionada.

Um vídeo gravado por uma pessoa que assistia ao show flagrou o momento exato do ataque. O arquivo que está no canal Márcia Delgado do Youtube. Assista: