Vídeo espetacular feito por drone mostra queima de fogos de Ano Novo em Goiânia

O Ano Novo ainda está fresco em nossas memória e 2017 chega com grandes expectativas e promessas. Nesta data, ver a queima de fogos durante a virada do ano é a tradição mais famosa do mundo. Quando os relógios marcaram meia-noite, a equipe do AeroGyn não foi estourar champanhe ou abraçar os amigos.

Durante o estouro dos fogos, que são um pesadelo para muitos cachorrinhos, gatinhos e pets em geral, eles levantaram um drone que sobrevoou a capital goiana, gravando toda a festança com uma perspectiva diferente e muito boa.

É quase como se você estivesse voando entre as explosões e cercado por cores a centenas de metros acima do solo. Para quem achava que a queima de fogos de artifício não pudesse ficar ainda mais bonita, essas imagens mostram que ela pode ser ainda mais incrível.

O grande destaque para a filmagem em Goiânia fica por conta da geografia privilegiada. Por ser muito plana é possível ter uma visão ampla da cidade, mostrando os fogos em diversos pontos da capital. Um belo espetáculo da festividade mais comemorada e aguardada do ano.

Assista ao vídeo: