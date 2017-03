Vídeo do 'IML de Cuiabá' viraliza e deixa internautas com medo; fake ou real, o que você acha?

A madrugada desta terça-feira (14), não foi muito fácil para quem recebeu o vídeo misterioso de uma porta de hidrante batendo com força no fim do corredor escuro do Instituto Médico Legal de Cuiabá (MT). Na verdade, a gravação foi feita no Centro de Atenção Integral à Criança e ao Adolescente (Caic) de Araucária, no Paraná.

No vídeo, é possível ver uma luz no local, que não para de piscar, para dar mais medo ainda, apesar de que a pessoa que filma está com uma lanterna. Essa pessoa, inicialmente, seria o segurança do IML, mas foi descoberto que o vídeo foi feito mesmo no Caic, informação confirmada pela assessoria de imprensa do órgão. A assessoria disse ainda que será aberta uma sindicância para verificar a veracidade do vídeo.

Agora, divirta-se com a repercussão do caso no Twitter:

IML de Cuiabá e agora mais essa em Araucária?? Chame o Padre Quevedo! https://t.co/SsxmA0UO5w — Alan I. G. Prodelik (@alanprodelik) 14 de março de 2017

Uma enquete inútil: o vídeo do IML de Cuiabá é fake? — Gustavo Rodrigues (@Rodrigs_Gustavo) 14 de março de 2017

autoridades já chegaram ao IML de Cuiabá para averiguar a situação pic.twitter.com/7Bw7HohAnh — cleytu (@cleytu) 14 de março de 2017

Esperando ansiosamente o vídeo do iml de Cuiabá naquele quadro do fantástico de desmascara videos mentirosos ( ou não 📿) — paraense (@vefarias) 14 de março de 2017

Pela primeira vez fiquei com medo de um video em toda minha vida vendo esse video do IML de Cuiabá. — 1970 (@assobiaram) 14 de março de 2017

@rafaelmordente o IML de Cuiabá fica relativamente perto da minha casa então torço pra que seja EM QUALQUER OUTRO LUGAR — gus(tavo) (@BatuqueGS) 14 de março de 2017

eu ia dizer que o negocio ai do IML de cuiaba era o vento so que os caras mostraram tao bem o que tinha ao redor q e dificil ser isso — Rolland Boniin (@Boniiin) 14 de março de 2017

eu depois de ver o video do iml de cuiaba pic.twitter.com/NdpBcLmdZs — mau carater (@dijitamento) 14 de março de 2017

IML de Cuiabá obrigado por tirar meu sono, vou pesquisa foto de cachorrinhos agora p me tranquilizar — Mauricio Paz (@maurizpaz) 14 de março de 2017

Quiz Buzfeed quem é você no vídeo do IML de Cuiabá?



Eu sou o cara que ficou do lado de fora apostando que os outros não entravam pra ver — Artur (@FakeArtur) 14 de março de 2017