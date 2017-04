Vídeo de porquinho-da-Índia dentro de microondas ligado causa polêmica na internet

O vídeo de um porquinho-da-Índia dentro de um microondas ligado está causando polêmica e revolta nos internautas que recebem as imagens. O animal estaria sendo "testado" e aparece se debatendo durante cinco segundos, bem confuso com a situação.

Em pouco tempo, as redes sociais foram invadidas com a hashtag #PuniçãoParaVitoria, que supostamente seria a primeira pessoa a compartilhar o vídeo.

gente, denunciem essa guria pro Ibama e pra policia do RS as redes dela: @vitoria_mullerr ig: @_vitoriamullerr fb: https://t.co/LmGsG3Tzsk pic.twitter.com/gfxERFyXK6

Veja abaixo a reação dos internautas:

Isso não se faz com um bichinho tão inofensivo respeite os animais #PuniçãoParaVitoria

Não to acreditando que teve uma DESGRAÇADA que colocou um porquinho no Microondas e no Freezer, Eu odeio essa Guria. #PuniçãoParaVitoria pic.twitter.com/Kv8ngHhovb