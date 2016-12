Vídeo de leitor mostra situação calamitosa dos buracos nas ruas de Goiânia; assista

É um problema que não é de hoje. Basta chover um pouco para que buracos e crateras apareçam pelas ruas de Goiânia e causem dor de cabeça para todos. Por diversos pontos da capital a situação é a mesma: não adianta quanto se faça o tapa-buraco no local ou qualquer outra ação de manutenção: o buraco vai estar ali.

Cansado de pedir providência do poder público, o leitor Rodrigo Hamu enviou um vídeo que mostra a situação calamitosa da Avenida E, no Setor Jardim Goiás, na porta da Tecar Honda. Ele é funcionário da concessionária e relata que nos horários de pico os congestionamentos estão sendo frequentes no local, pois os carros precisam reduzir muito a velocidade para passar nos buracos.

Assista ao vídeo:



Na Avenida T-4, uma das mais movimentadas da cidade, entre o cruzamento da Rua Carlos Chagas até a Avenida T-63, no sentido bairro-centro, são pelo menos dez crateras no asfalto ao longo de apenas quatro quadras e as freadas bruscas são recorrentes.

Outros locais de grandes buracos recorrentes são na Avenida Antônio Fidélis, no Parque Amazônia, Rua 10, no Setor Oeste, Avenida Contorno, no Parque das Laranjeiras, Avenida T-5, no Setor Bueno, e Coronel Eugênio Jardim, no Marista.

A operação tapa-buraco, que é única ação municipal para manutenção das vias, está irregular desde outubro por falta de massa asfáltica e com isso os buracos se mantêm por mais tempo nas ruas.

Segundo a Seinfra, em resposta ao POPULAR a uma matéria publicada em 16 de dezembro, a secretaria aguarda uma nova remessa de massa asfáltica para a manutenção do tapa-buraco. No momento, portanto, o trabalho não tem sido feito. A reportagem apurou que a última ação realizada teria sido no dia 24 de novembro, em bairros da Região Norte, como Balneário Meia Ponte, Aruanã e Jardim Guanabara.

A informação oficial é que o trabalho vem sendo feito à medida que o material chega na Seinfra. Atualmente, são duas fontes de obtenção de massa asfáltica. Há a usina da própria Prefeitura que produz o concreto asfáltico usinado a quente (CBUQ) ou, quando necessário, é feita a compra do material. Segundo a Seinfra, ambas as formas estão sendo usadas. O POPULAR apurou que há problemas na usina própria, que não tem conseguido produzir o CBUQ, sendo necessária a compra do material, o que não ocorre com regularidade.

Há buracos no asfalto da sua rua ou das vias pelas quais você trafega? Envie fotos para jornalismo.online@ojc.com.br ou pelo WhatsApp 62-9-9995-2795. As imagens serão reunidas aqui na matéria e postadas nas redes sociais.

Para participar da ação, envie anexada uma foto do(s) buraco(s) e informe todos os dados abaixo no corpo do e-mail:

Nome completo

RG (apenas para controle interno da Redação)

Telefone e e-mail de contato (apenas para controle interno da Redação)

Endereço completo do local em que a imagem foi feita (cidade, bairro e rua; se possível, informar número/altura)

Data e horário aproximado em que a foto foi tirada

Descrição e observações (Há quanto tempo existe o buraco? Que problemas já foram causados por ele? A prefeitura já foi avisada?)

Caso o problema seja resolvido após o envio da foto para o POPULAR, informe a redação do portal também pelo e-mail jornalismo.online@ojc.com.br.