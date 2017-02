Vídeo de leitor mostra resgate de vítimas após capotamento na Marginal Botafogo

Após se envolver em um acidente com outro veículo em um cruzamento da Avenida Independência, no centro de Goiânia, na tarde deste domingo (19), um carro com dois passageiros caiu no córrego da Marginal Botafogo. Antes mesmo que o Corpo de Bombeiros chegasse ao local para prestar socorro, populares iniciaram o resgate às vítimas.

Um vídeo enviado pelo leitor de O Popular Jefferson Monteiro, mostra o momento em que quatro homens descem até o córrego e tiram as vítimas de dentro do carro.

Ao chegar ao local, o Corpo de Bombeiros isolou o espaço e resgatou as vítimas, encaminhando-as ao Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo). O casal Renato Alves dos Santos, de 36 anos, e Cássia Regina Pimentel do Carmo, de 46, encontram-se em estado regular. Os dois passam por exames neste momento, segundo a Assessoria de Imprensa do Hospital.