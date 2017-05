Usuários do transporte coletivo realizaram um protesto no Terminal Praça A, no fim da tarde desta quarta-feira (10), e impediram os ônibus de entrarem e saírem do local.

Os manifestantes reclamavam da superlotação, da falta de ônibus e do possível aumento da passagem.

Para seguir viagem, linhas do eixo contornaram a Praça, o que provocou congestionamento nas proximidades. Policiais militares foram chamados e a situação logo se normalizou.