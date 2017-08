Usuário do transporte coletivo reage a assalto e é esfaqueado no Terminal Vera Cruz

Um usuário do transporte coletivo foi esfaqueado no Terminal Vera Cruz, no Setor Vera Cruz I, em Goiânia, na noite desta quarta-feira (2). Esta foi à segunda agressão dentro de terminais na capital nas últimas 24 horas.

Segundo a Polícia Militar, um homem de 31 anos relatou que foi abordado por bandidos, reagiu à tentativa de assalto e foi esfaqueado nas costas. O Corpo de Bombeiros foi acionado e após os primeiros socorros encaminhou a vítima para o Hospital de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol). Não há informações sobre o estado de saúde da vítima.

O outro caso aconteceu ainda durante a tarde desta quarta-feira (2), quando um adolescente de 15 anos foi esfaqueado no terminal Padre Pelágio. A PM informou que o rapaz estava na plataforma do Eixo Anhanguera quando foi abordado por dois homens. Depois da agressão a dupla tentou fugir, mas a polícia conseguiu prender os suspeitos e eles foram conduzidos à delegacia.