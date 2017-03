Usina hidrelétrica pode sepultar cachoeira do Meia Ponte

Ela é conhecida como Cachoeira do Meia Ponte. Apesar de ser uma queda d’água considerável, trata-se na verdade de uma corredeira, pois fica encoberta quando o volume do rio sobe no período chuvoso. Independente da qualificação técnica, o atrativo natural situado na divisa dos municípios de Panamá de Goiás e Goiatuba está prestes a desaparecer, caso o projeto de hidrelétrica...