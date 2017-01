Urgência por nova frota de ambulâncias

Das 17 ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para Goiânia, sete estavam paradas ou foram encaminhadas para manutenção na manhã de sexta-feira, 13. Essa tem sido a rotina dos veículos que se alternam na mecânica nos últimos meses. Durante a tarde o alívio veio com o retorno de duas unidades. Responsáveis pela área de transporte, no entanto, diz...