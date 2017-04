Universitário está foragido após compartilhar vídeo em que aparece abusando sexualmente de cadela

Perfil de Emerson Fernandes Pedroso no Facebook

A justiça pediu nesta quinta-feira (20), a prisão de um estudante de odontologia, Emerson Fernandes Pedroso, que aparece em um vídeo abusando sexualmente de uma cadela dentro de um banheiro em Cuiabá. O vídeo foi compartilhado nas redes sociais na última semana e chocou internautas.

O crime foi gravado e divulgado pelo próprio estudante, que aparece falando: “para os amigos que ainda não tinha visto meu vídeo” e também, “galera ela tá no cio”.

De acordo com o delegado Gianmarco Paccola Capoani, a polícia tomou conhecimento do caso na tarde de quarta-feira (19) e imediatamente iniciou diligências para identificar o autor. No dia seguinte, foi emitido pedido de prisão de Emerson, que ainda não foi localizado pelas autoridades e está sendo procurado.

A polícia acredita que o homem fugiu de casa após perceber a grande repercussão do arquivo.

No pedido de prisão, o delegado afirma que as imagens compartilhadas “geraram repugnância maciça na sociedade".

O estudante será acusado por maus-tratos e associação criminosa. A pena é de 1 a 3 anos de prisão, que pode ser convertida em medidas alternativas.

A Delegacia Especializada do Meio Ambiente (Dema) investiga a participação de Emerson Fernandes em um grupo de zoofilia chamado ezoo.zoo, que compartilha imagens dos crimes na internet.