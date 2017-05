Universitário agredido durante protesto volta a ser internado em Goiânia

O estudante Mateus Ferreira da Silva, de 33 anos, ferido por um policial militar durante manifestação, voltou a ser internado nesta quinta-feira (25) no Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo). De acordo com a irmã do estudante, Heloísa, desde a última terça-feira (23) o rapaz apresentou uma febre que preocupou os médicos.

A nova internação foi uma medida de precaução, Mateus passou por novos exames e está aguardando os resultados. Segundo os médicos, a febre constante pode indicar algum quadro de infecção.

Heloísa contou que na segunda-feira (22), Mateus chegou a dizer para família que estava se sentindo bem para voltar a estudar ainda essa semana.

A família aguarda novas informações da equipe médica.