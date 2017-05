Universitário agredido durante manifestação vai passar por nova cirurgia no Hugo nesta quinta-feira

O estudante universitário Mateus Ferreira da Silva, de 33 anos, passará por novo procedimento cirúrgico no Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo) na quinta-feira (18). Ele foi agredido por um policial militar (PM) no decorrer de um protesto contra as reformas trabalhista e previdenciária no último dia 28, na Praça do Bandeirante, no Centro, em Goiânia.

De acordo com nota oficial enviada pela unidade de saúde, Mateus foi internado novamente na manhã de hoje na enfermaria do hospital, onde passou por uma reavaliação do seu estado de saúde e amanhã (18) o estudante será submetido a uma cirurgia considerada simples. Três cirurgiões vão participar do procedimento.

Leia o comunicado na íntegra:

O Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo) informa que Mateus Ferreira da Silva foi reinternado na manhã desta quarta-feira (17/05), em um leito de Enfermaria desta unidade de saúde. O paciente passou por reavaliação com a equipe de cirurgia Maxilofacial. E, amanhã, quinta-feira (18/05), Mateus Ferreira será submetido a uma cirurgia com colocação de cimento ortopédico para preenchimento da falha óssea frontal (localizada na região acima da sobrancelha). O procedimento é considerado simples e será realizado por três cirurgiões da equipe Maxilofacial do Hugo. Paciente encontra-se bem, consciente e verbalizando.

Assessoria de Imprensa do Hugo – Instituto Gerir