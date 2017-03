Universidade portuguesa está com inscrições abertas para brasileiros

A Universidade do Algarve (UAlg), na região sul de Portugal, abriu a segunda fase de inscrições para alunos do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) que querem fazer graduação em uma de suas faculdades com início no ano letivo de 2017/18. As inscrições estão abertas no site da instituição até o dia 24 de março.

Com a parceria entre a UAlg e o Enem, as provas de ingresso poderão ser substituídas pelos resultados obtidos no exame feito no Brasil. Para ser aceito, o candidato tem que apresentar no mínimo 500 pontos na prova de redação e pelo menos 475 pontos em cada uma das provas restantes.

No total, nesta segunda fase, a UAlg vai oferecer 150 vagas para os mais variados cursos nas áreas de: Artes, Comunicação, Ciências Sociais, Educação, Meio Ambiente, Saúde, Economia, Administração, Engenharia, entre outras.

A anuidade varia entre R$ 6.592,80 e R$ 11.537,40, sendo possível parcelar o montante em até oito vezes. No ato da matrícula, o aluno deverá pagar € 500, relativos à primeira prestação da taxa acadêmica anual, mais € 50 da taxa de inscrição. Já os 20 candidatos com as melhores notas no Enem terão sua anuidade reduzida e passarão a pagar R$ 3.627,36 por ano.

“Todos os anos, a universidade recebe mais de mil alunos estrangeiros que vêm de mais de 70 países, o que acaba resultando em uma oportunidade extraordinária de contato multicultural”, diz o reitor da Universidade do Algarve, Prof. António Branco. Atualmente mais de 500 brasileiros estudam na UAlg, sendo que mais de 250 frequentam um curso de graduação, após ingressarem com nota do Enem, os restantes realizam intercâmbio ou cursos de pós-graduação.

A UAlg tem disponível um site especialmente dirigido a estudantes brasileiros, onde se encontram todas as informações úteis, tal como os cursos oferecidos, as linhas de pesquisa realizadas, informações sobre financiamentos, depoimentos e dados práticos para preparação de uma viagem ao Algarve.

Serviço

Período: de 06 a 24 de março de 2017

Onde fazer inscrição: http://tinyurl.com/mmagerv



Sobre o Algarve

O Algarve é considerado por muitos a “Califórnia da Europa”, principalmente pelas suas belas praias e o clima ameno durante o ano todo. É conhecido como uma das regiões mais exóticas da Europa e é destino de férias de milhões de turistas, sobretudo no verão. Nas últimas décadas, muitos estrangeiros, na maioria ingleses, franceses e alemães, escolheram morar no Algarve, o que torna a região cada vez mais internacional e cosmopolita.