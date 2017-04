Universidade abrirá sindicância para investigar alunos de medicina em foto com as calças abaixadas

Após alunos do curso de Medicina da Universidade de Vila Velha (UVV), no Espírito Santo, aparecerem em fotos publicadas nas redes sociais utilizando jaleco, com as calças abaixadas e fazendo um gesto com as mãos, remetendo ao órgão sexual feminino, a instituição confirmou nesta segunda-feira (10) que abrirá uma sindicância para a apuração do fato. O Sindicato dos Médicos do Espírito Santo (Simes) denunciou o caso ao Conselho Regional de Medicina (CRM-ES), mas como os envolvidos ainda são estudantes, caberá à universidade analisar a situação.

As postagens mostram os rapazes nos bastidores de uma sessão fotográfica para os convites de formatura. As legendas dos posts, com hashtags como "#sotemdoido" e "#PintosNervosos", são consideradas uma "ofensa a uma profissão tão importante e fundamental" pela UVV, que, em nota, afirmou que repudia o ocorrido. Nas redes sociais, usuários também repercutiram negativamente o caso.

Em entrevista ao G1 Espírito Santo, o presidente da Federação Nacional dos Médicos (Fenam) e do Simes e vice-presidente da Confederação Nacional dos Médicos (CNM), Otto Batista disse, em tom de reprovação, que a irreverência das brincadeiras dos estudantes foi de mau gosto. "Extremamente comprometedora, com repercussões éticas", lamentou.

O Conselho Regional de Medicina do Espírito Santo (CRM-ES) marcou uma reunião para esta terça-feira (11), com todos os alunos do curso para esclarecer sobre a seriedade do caso. Ainda segundo o conselho, o ocorrido foi um "flagrante desrespeito à ética profissional" e, caso os envolvidos já fossem médicos, a punição poderia variar de uma advertência até a cassação do registro.