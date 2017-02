Unidade de Anápolis estreia acima da capacidade e com tumulto de detentos da POG

O novo presídio de Anápolis começa a funcionar já danificado e com um cenário de superlotação. Com 543 presos, que foram transferidos na quinta-feira à noite da Penitenciária Odenir Guimarães (POG), o número já supera a capacidade de 300 detentos. Além disso, ontem pela manhã, com o início de rebelião na unidade, pelo menos duas celas e algumas camas foram danificadas. ...