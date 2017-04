Unidade da JBS em Senador Canedo retoma produção de carne bovina nesta segunda

Após 20 dias de férias coletivas, na próxima segunda (24), a JBS retomará as operações em Senador Canedo e em outras cinco das dez unidades de abate de bovinos no Brasil. A previsão é que as outras quatro unidades voltem a funcionar em 2 de maio, de acordo a assessoria de imprensa da maior processadora de carne bovina do mundo.

Os funcionários de 10 das 36 unidades de produção de carne bovina da JBS estão em férias coletivas desde o dia 3 de abril.

A empresa disse que a medida foi necessária para "ajustar os volumes de produção e normalizar os níveis de estoques de produtos e reescalonar a programação de embarques de produtos para os clientes do mercado externo", impactado pela Operação Carne Fraca, da Polícia Federal.

A ação apurou um esquema de fraude e corrupção em frigoríficos do país, e indiciou 63 pessoas, sob suspeita de corrupção, crime contra a ordem econômica e falsificação de produtos alimentícios, entre outros.

Na ocasião, a companhia disse que período de férias seria de 20 dias, com possibilidade de prorrogação por mais dez se necessário.

As unidades que voltam a operar normalmente no próximo dia 24, além da de Senador Canedo, são Nova Andradina (MS), Alta Floresta (MT), Juína (MT), Pedra Preta (MT) e Tucumã (PA). Em 2 de maio, de acordo com a empresa, voltam a operar normalmente Lins (SP), Anastácio (MS), Naviraí (MS) e Diamantino (MT).

A JBS disse ainda estar empenhada na manutenção do emprego de seus 125 mil colaboradores em todo o Brasil.