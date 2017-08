Umidade em Goiânia deve atingir nível crítico nesta terça, diz Inmet

O frio dos últimos meses está indo embora e com ele chega o calor e o tempo seco do mês de agosto. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), na terça-feira (8), a umidade deve atingir o nível mais crítico, em média de 15%. No início de agosto de 2016, a capital goiana registrou 18% de índice de umidade do ar, enquanto o mínimo recomendado pelo Ministério da Saúde é de 60%.

Neste período, o sistema respiratório das pessoas costuma ser castigado e a procura por umidificadores de ar cresce para aliviar os desconfortos. É comum associar a dificuldade de respirar, a rinite, a sinusite e as irritações nos olhos, nariz e garganta ao frio, no entanto, é o tempo seco que causa um maior esforço para que o oxigênio passe por todo o sistema respiratório e chegue aos pulmões. Os ácaros e partículas de poluição também ficam suspensas no ar por um período maior e são mais inalados pelas pessoas.

A variação de temperaturas ocasiona ainda os resfriados. Entre as dicas para driblar esses desconfortos está beber muito líquido, que é mais essencial nesta época. Além de água, sucos de frutas e água de coco também são recomendados. Na hora da faxina é melhor usar panos úmidos e aspiradores que, ao contrário da vassoura, não espalham a poeira. Também é orientado deixar os ambientes arejados, não fumar e evitar locais com fumaça de cigarro.

Apesar de o umidificador de ar ser importante em dias de baixa umidade, é necessário ter cuidados ao usá-lo. “Deixar o umidificador ligado o dia inteiro pode causar mofo, principalmente se a névoa estiver direcionada a cortinas e estofados. Porém, ele ainda é melhor do que o ventilador que, ao circular o ar, também faz a poeira circular, enquanto o ar condicionado deixa o ar ainda mais seco”, esclarece a gerente farmacêutica Helisley Ferreira. Ela lembra ainda que métodos comuns como usar toalhas molhadas e bacias d’água no quarto também ajudam.

Pele e Olhos

Não só o sistema respiratório fica prejudicado no tempo seco. A pele pode ficar irritada, vermelha e coçar, sinais de dermatite causada pelo contato com substâncias alergênicas presentes no ar. Usar cremes hidratantes é essencial, pois uma pele desidratada perde sua camada de gordura, que é uma barreira contra agressores externos. Mesmo que o clima esteja frio, banhos muito quentes também causam ressecamento.

A conjuntivite alérgica é outra doença com maior probabilidade de aparecer com a baixa umidade do ar. Seus sintomas é aumento de secreção lacrimal, dor, vermelhidão e coceira nos olhos. A recomendação é evitar locais aglomerados e fechados e usar soros fisiológicos e colírios que imitem lágrimas para ajudar na lubrificação. Porém, os medicamentos devem ser aplicados apenas com orientação médica.

Saiba mais

A Organização Mundial da Saúde (OMS) divide os baixos índices de umidade do ar em três estados e em cada um deles as orientações aumentam. Quando a umidade está entre 20% e 30% é considerado estado de atenção e é orientado evitar exercícios físicos ao ar livre entre as 11h e 15h, se proteger do sol, consumir muita água e líquido e, se possível, frequentar áreas com vegetação.

O estado de alerta enquadra índices de 12% a 20% e, neste caso, as atividades físicas precisam ser evitadas entre os horários de 10h e 16h, também é necessário usar soro fisiológico nos olhos e narinas e evitar aglomerações.

O mais crítico, o estado de emergência, é decretado quando a umidade está abaixo de 12% e a orientação é suspender tudo que é praticado ao ar livre como educação física, coleta de lixo e entrega de correspondências.