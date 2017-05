Uma pessoa morre e outras três ficam gravemente feridas após acidente, em Senador Canedo

Uma pessoa morreu e outras três ficaram gravemente feridas após uma batida entre dois carros na Avenida Pedro Miranda, no bairro Chácaras Vargem Bonita, em Senador Canedo, Região Metropolitana de Goiânia. O caso aconteceu na tarde desta quarta-feira (03).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, entre as vítimas está uma criança. Uma mulher já foi transportada pelo helicóptero da corporação para o Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo). Uma das vítimas não resistiu e morreu na hora. A criança e a outra pessoa ainda estão sendo socorridas no local.