Uma pessoa morre e outra fica ferida em atropelamento na BR-414

Uma pessoa morreu e outra ficou gravemente ferida na tarde desta terça-feira (25), após serem atropeladas por um carro na BR-414, na zona rural de Anápolis.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, as vítimas estavam em uma bicicleta no momento do acidente. Uma delas não resistiu aos ferimentos e morreu. A segunda foi socorrida e encaminhada ao Hospital de Urgências de Anápolis (Huana).

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada na região para apurar o caso e auxiliar os motoristas que passarem por ali. De acordo com a corporação, a rodovia está liberada e o trânsito flui normalmente, mas a curiosidade dos motoristas causa lentidão.