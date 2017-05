Um morto e 15 feridos após motorista perder o controle da direção e veículo capotar na BR-060

Um acidente envolvendo uma van de passageiros deixou uma mulher morta e 15 pessoas feridas na BR-060, próximo ao município de Cezarina, na noite desta sexta-feira (19).

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista teria perdido o controle da direção e o veículo capotou. A mulher morreu na hora, duas pessoas tiveram lesões graves e outras 13 ficaram ferimentos leves.

As vítimas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros e encaminhadas para o Hospital Municipal de Cezarina. De acordo com a PRF, apesar do acidente, o trecho não precisou ser interditado e o tráfego na via permaneceu normal.

O corpo da vítima foi removido pelo Instituto Médico Legal (ML) e na manhã deste sábado (20) permanece na unidade de Aparecida de Goiânia.