Ultrapassagem irregular de caminhonete deixa dois mortos em Itapirapuã

Um homem de 44 anos e uma mulher de 35 anos morreram no final da tarde de segunda-feira (6), em um acidente entre uma caminhonete e uma motocicleta no km 305 da BR-070, em Itapirapuã.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a caminhonete realizou uma manobra irregular de ultrapassagem, em um local onde havia marcação de faixa contínua, e colidiu frontalmente com uma motocicleta, onde estava o homem e a mulher. Ele faleceu no local devido ao forte impacto, e ela morreu ao ser encaminhada para o hospital da cidade. Ambos eram residentes de Itapirapuã.

O condutor da caminhonete foi levado para a Polícia Civil.

A PRF alerta para a necessidade de se redobrar a atenção em manobras de ultrapassagem, especialmente nas rodovias de pista simples. Ultrapassagens sem as devidas cautelas, além de gerar multas em altos valores, podem causar graves acidentes.