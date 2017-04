UFG realiza curso para produção de cerveja artesanal em Goiânia

Projeto de Extensão da Universidade Federal de Goiás (UFG) realizará curso prático de Produção de Cerveja Artesanal no próximo sábado (29). A capacitação será ministrada pelo professor de Engenharia de Alimentos da UFG, Francielo Vendruscolo.

O curso ocorrerá das 9 às 17 horas, no Laboratório de Processamento de Vegetais da Escola de Agronomia, Câmpus Samambaia. As vagas são limitadas e o investimento para participar é de R$ 210,00. Interessados devem solicitar inscrição pelo e-mail cervejamos@hotmail.com.



A iniciativa é do projeto Cervejamos, que desenvolve estudos sobre a produção, degustação e análise do mercado de cervejas artesanais. Responsável pelas atividades, o professor Francielo Vendruscolo possui experiência na área de Ciência e Tecnologia de Bebidas. As ações do projeto são abertas a toda a comunidade.