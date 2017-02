UFG oferece curso de Inglês Instrumental para surdos

O Centro de Línguas da Faculdade de Letras da Universidade Federal de Goiás (UFG) abriu vagas no curso de Inglês Instrumental para surdos. O curso vai capacitar os estudantes à leitura de textos em inglês. As aulas serão acompanhadas por intérpretes de Libras. Interessados devem se inscrever nesta terça-feira (21), das 13h às 17h, na sala 31 do Bloco Cora Coralina da Faculdade de Letras, no Câmpus Samambaia.

Para se matricular é necessário ter em mãos o RG e o CPF. Caso o interessado seja aluno da UFG, é preciso levar também comprovante de matrícula. Todos os inscritos devem pagar uma taxa de matrícula. O valor dessa taxa para a comunidade em geral é de R$ 408,00. Para a comunidade universitária da UFG, R$ 326,00. Já para os alunos do curso de Letras da UFG, R$ 204,00. Esses são os únicos valores cobrados para a capacitação.

O curso

O curso de Inglês Instrumental para surdos tem apenas um módulo, que será ministrado no primeiro semestre 2017. As aulas vão começar no dia 06 de março e ocorrerão às segundas e quartas, das 17 às 18h40, na sala 116 do Bloco Bernardo Elis, na Faculdade de Letras.