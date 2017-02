UFG libera telescópios para o público acompanhar eclipse solar neste domingo

O primeiro eclipse solar do ano ocorre neste domingo de carnaval (26), quando o movimento da lua em relação à Terra e ao sol bloqueia a passagem da luz solar. Para contemplar o fenômeno, o Planetário da Universidade Federal de Goiás (UFG) disponibilizará à população telescópios com filtros adequados e seguros. Os equipamentos estarão acessíveis gratuitamente para observação das 10h30 às 12h30.

O bloqueio da luz solar será total no sul da Argentina e parcial nas diferentes regiões brasileiras. No Centro-Oeste, Nordeste, Sudeste e Sul do País, a porção máxima do Sol coberta será entre 0% e 70%. Em Goiás, o índice de cobertura vai ficar entre 20% e 39% e em Goiânia, cerca de 34%.

Cuidados

Especialistas orientam que a observação solar precisa ser realizada com a proteção dos olhos, devido à exposição aos raios ultravioletas. “No Planetário da UFG, o público poderá acompanhar o movimento da sombra da lua em cima do sol de forma segura e ainda receber explicações dos professores”, afirma o diretor do Planetário, Juan Bernardino Marques.

Segundo ele, a população deve evitar o uso de óculos escuros, papel laminado, filmes antigos de fotografia e chapas de raios X durante a observação. O professor explica que esses materiais não têm a capacidade de filtrar as radiações nocivas aos olhos.

Juan Bernardino Marques também apresenta outra opção. De acordo com ele, quem não puder ir ao Planetário e quiser observar o fenômeno com segurança pode comprar óculos especiais, geralmente encontrados na Internet. “Outro jeito criativo é fazer um furo bem pequeno em um pedaço de cartolina para projetar a luz do sol no chão”, explica.

Planetário

Todos os domingos, inclusive neste carnaval, o Planetário da UFG abre suas portas ao público para sessões de projeções sobre astronomia, orientadas por professores do Instituto de Estudos Sócio Ambientais da Universidade. As atividades ocorrem às 15h30 (infantil) e às 17 horas (adultos). Os preços são R$ 6,00 a inteira e R$ 3,00 a meia entrada.

Data: 26/02/2017

Horário: das 10h18 às 12h46

Local: Planetário da UFG - Av. Contorno nº 900 - Parque Mutirama, Setor Central