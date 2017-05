UFG cobra responsabilização de PM que agrediu estudante

Em ofício encaminhado à Secretaria de Segurança Pública e Administração Penitenciária de Goiás (SSPAP-GO), a Universidade Federal de Goiás (UFG) solicitou, além da punição administrativa, a responsabilização criminal do agressor do estudante Mateus Ferreira da Silva. O documento foi encaminhado pelo reitor em exercício, Manoel Chaves, na última terça-feira (2).

Como consta no texto, para a instituição de ensino, “o acadêmico de Ciências Sociais foi agredido de forma violenta por um policial militar durante manifestação no último dia 28 de abril”.

Confira o teor do ofício na íntegra:

A Universidade Federal de Goiás (UFG) repudia a violência sofrida pela estudante de Ciências Sociais desta instituição, Mateus Ferreira da Silva, seriamente agredido por um policial militar durante a manifestação no Centro de Goiânia, no dia 28 de abril de 2017.

Confirmada e comprovada a autoria do ato, a comunidade universitária solicita, além da punição administrativa, tendo em vista as circunstâncias do lamentável episódio, a responsabilização criminal do agressor.

A UFG reitera sua trajetória histórica de defensora do direito à democracia e condena, com veemência, atos de violência, que impedem a livre manifestação da sociedade, como os que ocorreram no referido dia. A instituição acompanhará o processo de apuração dos fatos e espera tratamento exemplar e isento por parta da Secretaria de Segurança Pública deste Estado.