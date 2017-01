UFG abre inscrições para especialização inédita no Centro-Oeste

Estão abertas as inscrições para a especialização MBA In.Connect de Inovação e Conectividade - IoT e Big Data oferecido pelo Media Lab/BR, com aulas a serem realizadas na unidade da Universidade Federal de Goiás (UFG), em Goiânia. A inscrição é gratuita e deve ser feita até o dia 1º de fevereiro na secretária do Media Lab/UFG, localizado na Rua Samambaia, Vila Itatiaia. Mesmo local onde as aulas serão ministradas a partir do dia 3 de março de 2017. Para a turma deste ano, são oferecidas 25 vagas.

O MBA é indicado para graduados ou estudantes dos cursos de engenharia, computação, informática, administração, sistemas e gestão da informação e áreas correlatas. Bem como empresários, consultores e gestores das áreas de tecnologia, buscando atualização profissional ou geração de novos produtos e negócios relacionados à inovação e conectividade.

O curso presencial possibilita a capacitação de profissionais para pesquisa desenvolvimento e a inovação em tecnologias e processos de negócios que envolvam dados massivos e em escala - Big Data. Ademais, busca proporcionar a compreensão das oportunidades de inovação geradas pela ampliação do alcance da Internet; a conectividade em rede de novos objetos materiais por meio da IoT (Internet of Things - "Internet das Coisas") e suas aplicabilidades nas diversas áreas de conhecimento, aliado às ferramentas tecnológicas.

A especialização, com carga horária de 420 horas, tem duração de 22 meses, sendo 18 de aulas presenciais com encontros semanais - realizados no período noturnos nas sextas-feiras e ao sábados no período diurno - e quatro para orientação e conclusão de Trabalho de Conclusão de Curso ou produção de Artigo Científico.

O investimento total é de R$ 12.240, dividido em matrícula e mensalidades no valor de R$ 680.

A coordenação é do professor doutor Dalton Lopes Martins e a subcoordenação do professor doutor Cleomar Rocha.

Serviço

Horário: 2 ª a 6 ª feira, 8h às 12h e 14h às 17h

Mais infomações: site https://www.medialab.ufg.br/p/18696-mba-in-connect ou e-mail secretariamedialab@gmail.com