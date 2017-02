UFG abre inscrições de cursinhos voltados para o Enem para estudantes de baixa renda

A Universidade Federal de Goiás (UFG) abre inscrições para cursinhos preparatórios para estudantes de baixa renda, matriculados na rede pública de ensino, que sonham com uma vaga no ensino superior. A inscrições já estão abertas e vão até o dia 04 de março, e o Cursinho Federal de Goiás, ofertado pelo Instituto de Química, que abre inscrições entre os dias 09 e 11 de fevereiro.

No Cursinho Federal de Goiás, que é um projeto de extensão, são oferecidas aulas para estudantes de baixa renda, preferencialmente, oriundos de escola pública, que tenham concluído o Ensino Médio ou que estejam no último ano. Os interessados devem comparecer ao Centro de Aulas da Escola de Veterinária e Zootecnia (EVZ), no Câmpus Samambaia, com identidade, comprovante de endereço e caneta preta (quinta e sexta das 8h às 11h e das 12h30 às 18h / sábado das 8h às 11h e da 12h30 às 19h). As inscrições são gratuitas.

Ao se inscrever no cursinho, o candidato responderá a um questionário socioeconômico e deverá redigir uma redação. O texto não tem caráter eliminatório e será usado somente para avaliar a habilidade do estudante em relação à escrita em língua portuguesa.

As aulas terão início no dia 20 de março e serão ministradas de segunda a sexta-feira, das 19h às 22h, e aos sábados, das 9h às 16h, também na EVZ.

A relação dos convocados para a primeira chamada será divulgada no dia 13 de fevereiro. Para os selecionados, haverá uma taxa de matrícula no valor de R$150,00 e uma contribuição de uma resma de papel A4. As aulas são ministradas por voluntários, em sua maioria alunos de graduação, mestrado e doutorado da Universidade.

Já no Cursinho Popular Faz Arte, são oferecidas 200 vagas a estudantes de baixa renda, matriculados na rede pública de ensino. As inscrições ocorrem no site: comunidadefazarte.wordpress.com. Quem não se enquadrar nesse perfil também podem se inscrever e serão selecionadas caso ocorram desistências ou haja vagas ociosas. As aulas serão ministradas entre os meses de abril e outubro, aos sábados, na Faculdade de Educação da UFG – localizada no Câmpus Colemar Natal e Silva, Setor Universitário.

A ideia é preparar os estudantes para o Exame Nacional de Ensino Médio (Enem), além de auxiliar na formação cultural e política dos candidatos. Como se tata de uma iniciativa popular, o projeto cobra uma única taxa no valor de R$ 20,00, referente à matrícula, que não é obrigatória.

Mais informações sobre os cursinhos preparatórios para ingresso no ensino superior podem ser adquiridas através da Assessoria de Comunicação da UFG pelo telefone (62) 3521-1311.