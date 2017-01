UEG oferece mestrado na cidade de Goiás

A Universidade Estadual de Goiás (UEG) oferece, a partir deste semestre, um novo curso de mestrado no Campus Cora Coralina, na cidade de Goiás. É o Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Língua, Literatura e Interculturalidade, aprovado em dezembro pelo Conselho Técnico-Científico da Capes, em Brasília. Com o novo curso, a UEG passa a contar com 11 programas de mestrado. Outros dez já são oferecidos em Anápolis, Ipameri, Morrinhos e São Luís de Montes Belos.

Destinado a graduados em Letras, Linguística e áreas afins, o novo mestrado está previsto para começar na última semana de janeiro, quando o edital também será publicado. A duração do curso será de 24 meses. O curso será coordenado pelo professor Eleone Ferraz de Assis, do curso de Letras e Linguística, que também vai ministrar duas disciplinas no mestrado. De acordo com Eleone, o principal objetivo do programa é formar recursos humanos qualificados para lidar com a pesquisa e o exercício da docência, em diferentes níveis de ensino, na área de Língua e Literatura e em suas interfaces com a cultura.

O novo programa buscará também democratizar o acesso a curso de mestrado na área de Estudos de Linguagem e Interculturalidade no interior do Estado. E, ainda, fomentar a pesquisa com autores e artistas locais e regionais, de maneira a evidenciar sua produção. “Muitas vezes essa produção é desconhecida pela crítica especializada e pelo público”, diz o professor.

As informações são do Goiás Agora