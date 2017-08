UEG oferece curso gratuito de Som e Mixagem em Goiânia

Até o dia 16 de agosto a Câmpus de Goiânia-Laranjeiras da Universidade Estadual de Goiás (UEG), sede do curso de Cinema e Audiovisual, recebe inscrições para as oficinas de "Edição de Som e Mixagem", com os editores de som e mixadores Julian Ludwig e Ariel Henrique (22 a 25 de agosto), e de Foley e Dublagem com a artista de foley e editora de som Fernanda Nascimento (29 de agosto a 1 de setembro).

As oficinas acontecem das 14 às 18 horas e integram a programação da terceira temporada do projeto de extensão Universidade Aberta do Audiovisual, realizado pelo CriaLAB da UEG e financiado pela Lei Municipal de Incentivo à Cultura de Goiânia. As inscrições podem ser realizadas no site.

“É importante ressaltar o ineditismo desta iniciativa em Goiás, numa abordagem mais aprofundada do som no cinema, de forma totalmente acessível a estudantes, profissionais e demais interessados. Temos a oportunidade de trazer para nossa cidade profissionais de renome e em plena atividade nos grandes centros produtores de cinema e audiovisual do Brasil”, valoriza a coordenadora pedagógica da terceira temporada do projeto e professora de produção sonora da UEG, Geórgia Cynara.

Edição de Som e Mixagem

Com carga horária de 20h, a oficina aborda técnicas e métodos de organização para edição de som para cinema, bem como as especificidades das edições de diálogos, som ambiente, efeitos sonoros de diferentes classificações, som direto e música, e a preparação para a mixagem.

Julian Ludwig e Ariel Henrique também falarão sobre características, procedimentos e integração da dublagem ao som do filme, a preparação para a banda internacional, limpeza e restauração de som, conceito e finalidade da mixagem conforme o destino (cinema, música, televisão), configurações de uma sala de mixagem (acústica, monitoração), os principais processos em uma mixagem, masterização, tipos de exportação de arquivo para cinema e TV (analógica e digital) e questões para a padronização de volume de som no audiovisual adotada no Brasil.

Além da oficina, Julian Ludwig e Ariel Henrique vão falar de suas trajetórias e exibir alguns de seus trabalhos em uma palestra aberta à comunidade, a ser realizada na quinta-feira, 24 de agosto, das 19 às 22h, no auditório do Câmpus de Goiânia-Laranjeiras da UEG.

Foley e Dublagem

Também com carga horária de 20h, a oficina integra a programação da VI Semana de Cinema e Audiovisual da UEG (SAU) e envolve conceitos e práticas da arte do foley, a história da composição de sons para objetos, o trabalho dos artistas de foley, o panorama geral da edição de foley, interpretação para criação de ruídos produzidos em sincronia com a imagem.

Fernanda Nascimento também falará sobre aspectos técnicos de gravação (escolhas dos microfones, diferentes métodos de captação, escolha dos materiais e procedimentos de gravação divididos em passos, roupas e objetos de cena), bem como a identificação dos objetos utilizados para a produção dos mais diferentes sons e a organização dos arquivos de foley para integração com os demais elementos de uma trilha sonora.

Fernanda Nascimento ainda vai falar de sua carreira e exibir alguns de seus trabalhos em uma palestra aberta à comunidade, a ser realizada na quinta-feira, 31 de agosto, das 9 às 12h, no auditório do Câmpus de Goiânia-Laranjeiras da UEG, também dentro da programação da VI SAU.