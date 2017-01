UEG oferece curso de Gestão em Agronegócio em Edeia

A Universidade Estadual de Goiás (UEG) está com inscrições abertas até o dia 1º de fevereiro para o curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Gestão em Agronegócio com Ênfase em Cálculos Financeiros. São oferecidas 36 vagas no Campus Edeia.

Podem se candidatar profissionais com nível superior, como bacharéis, tecnólogos e licenciados. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas pessoalmente ou por meio de procuração na secretaria do Campus Edeia, de segunda a sexta-feira, das 8 às 11 horas e das 13 às 22h45. Consulte no edital todos os documentos necessários para a inscrição.

As informações são do Goiás Agora