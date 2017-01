UEG inscreve para 950 vagas em cursos a distância

A UEG está com inscrições abertas ao processo de seleção para 950 vagas abertas na modalidade Educação a Distância em 2017. Desse total, serão 150 vagas para Ciências Biológicas, 250 para História e 550 para Pedagogia.

As inscrições podem ser feitas até 9 de fevereiro, no site www.estudeconosco.ueg.br, onde também devem ser impressos os comprovantes de cadastramento. Veja edital.

As provas objetivas e de redação serão realizadas no dia 19 de fevereiro, nas seguintes cidades: Águas Lindas de Goiás, Alexânia, Alto Paraíso de Goiás, Aparecida de Goiânia, Catalão, Formosa, Mineiros, Niquelândia, Posse, Santo Antônio do Descoberto, São Simão e Uruana.

As informações são do Goiás Agora