UEG divulga resultados do vestibular tradicional e para refugiados, SAS e modular

A Universidade Estadual de Goiás (UEG) divulgou na tarde desta segunda-feira, 9, os resultados do vestibular tradicional e especial para refugiados e portadores de visto humanitário no Brasil; do Sistema de Avaliação Seriada (SAS) e da estrutura modular Licenciatura em Pedagogia de Planaltina e de Santo Antônio do Descoberto. Os nomes dos classificados podem ser conferidos no site.

No processo seletivo vestibular e SAS 2017/1, a UEG ofereceu 5.245 vagas, nos 137 cursos, em todas as regiões do Estado. Desse total, 4.196 vagas foram para o Vestibular e 1.049, para o SAS 3º ano 2014/3. Para ambos os sistemas, o cadastramento e matrícula se inicia em 11 de janeiro, para classificados em primeira chamada. Em 25 de janeiro começam as matrículas para as demais chamadas, caso ocorram.

Refugiados

No processo especial para refugiados e portadores de visto humanitário no Brasil foram classificados candidatos em sete cursos, no Câmpus de Ciências Socioeconômicas e Humanas e no Câmpus Henrique Santillo, ambos em Anápolis; e nos câmpus Eseffego, em Goiânia, e Aparecida de Goiânia. A matrícula deverá ser feita de 11 a 13 de janeiro, em primeira chamada. As aulas estão previstas para começar no dia 13 de fevereiro.

Estrutura modular

Foram classificados no processo seletivo estrutura modular 50 candidatos para Santo Antônio do Descoberto e outros 50 para Planaltina de Goiás, ambos no Entorno do Distrito Federal. O cadastramento e a matrícula dos classificados começam no dia 11 de janeiro, nas respectivas cidades. As aulas terão início no dia 10 de fevereiro.

Mais informações, em detalhes disponíveis nos editais de cada processo seletivo, podem ser obtidos também no site.