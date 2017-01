UEG de Formosa inscreve para pós em Análise Ambiental

A UEG de Formosa abre nesta segunda-feira (16), as inscrições para o curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Geografia e Análise Ambiental. São oferecidas 40 vagas para profissionais com diploma de curso superior devidamente reconhecido pelo MEC nas áreas de Geografia, Química, Biologia Pedagogia, Engenharias e áreas afins.

As inscrições poderão ser feitas até 17 de fevereiro, na secretaria do campus, pessoalmente ou por meio de procuração registrada em cartório. A UEG fica na Avenida Universitária, esquina com a Rua Nagib Simão, Setor Nordeste, em Formosa. O candidato deve apresentar a ficha de inscrição preenchida, juntamente com cópias e originais dos documentos exigidos. Confira o edital.

As informações são do Goiás Agora