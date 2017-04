UEG anuncia criação do curso de medicina em Itumbiara

A unidade da Universidade Estadual de Goiás (UEG) de Itumbiara ofertará o curso de medicina. Segundo o reitor da UEG, Haroldo Reimer, há dois anos a universidade planeja implantar a graduação, mas faltava a liberação do governo. “O anúncio ocorreu antes de alguns procedimentos ainda pendentes dentro da instituição, como a aprovação formal do curso via conselhos superiores da UEG”, explicou o educador em entrevista à CBN Goiânia.

O reitor explicou que Itumbiara possui a demanda qualificada com investimentos em várias áreas da saúde como farmácia, enfermagem e educação física com os devidos laboratórios.

Haroldo explicou ainda que o município está qualificado junto ao Ministério da Educação (MEC) para oferta do curso desde 2005 e que o ônus será dividido entre a UEG, o Governo do Estado, através da Secretaria de Estado da Saúde, e a Prefeitura de Itumbiara.

Em relação à UEG, Haroldo contou que será necessário além dos procedimentos internos, reorganizar o portfólio dos cursos que serão ofertados e suspensos e após isso alocar a despesa dentro do orçamento da universidade.

Após isso ainda faltará a autorização do governador para a realização de um concurso específico, a disposição de servidores da Secretaria de Saúde para compor o quadro de funcionário, todos com formação em medicina e o aporte de R$ 2 milhões para compra de equipamentos em parceria com a prefeitura de Itumbiara.

Ainda de acordo com o Reitor, o prefeito de Itumbiara, Zé Neto (PTB), se comprometeu a junto com a instituição buscar apoio dos parlamentares federais com a colocação de uma emenda em favor da UEG para o próximo ano.

O curso funcionará com foco na atenção primária da saúde e em parceria com a prefeitura, os postos de saúde, hospitais do município e a rede hospitalar estadual. “Em um cenário mais positivo a graduação terá início em 2018, mas depende da tramitação. Em especial da realização do concurso público para as vagas”, concluiu Haroldo. (com informações da CBN Goiânia)